«Руководство НАТО предупредило Лукашенко, что его ненароком зашибут» 10.07.2023, 7:32

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Альянс послал важный сигнал и Путину, и белорусскому диктатору.

В Вильнюсе 11 июля стартует саммит НАТО. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко выразил мнение, что страны Альянса предупредили Лукашенко о жестком ответе на возможные провокации. Об этом и не только оппозиционный политик рассказал в интервью сайту Charter97.org.

— Вы выдвигали версию, что Лукашенко мог быть замешан в мятеже Евгения Пригожина. Почему же тогда главарь ЧВК «Вагнер» не спешит к своему подельнику в Беларусь?

— Потому что тот его предал и обманул. Поэтому и не спешит, понимая, что и раньше Лукашенко нельзя было сильно верить, а сейчас — тем более.

В подтверждение моей версии приведу последнее заявление Лукашенко о том, что в Москву должны были перебросить бригаду белорусского спецназа. Представьте, это же очередное унижение Путина. Без белорусских спецназовцев не могли Москву отстоять?

На самом деле это была совместная игра с Пригожиным. Лукашенко в какой-то момент мог перебросить спецназовцев в Москву для поддержки путча, но прежде на сторону Пригожина должны были перейти несколько российских бригад или дивизий. Но этого не случилось.

Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда никто никому не верит, но у «коллективного Путина» нет сил, чтобы расправиться с предателями, ведь их слишком много: и Лукашенко, и Пригожин, и десятки других генералов и чиновников. «Коллективный Путин» все знает, но ничего сделать не может, ведь ситуация не в его пользу.

— В России задержан генерал Суровикин, которого связывают с ЧВК «Вагнер». Тем временем Пригожину вернули все арестованное имущество, а он спокойно перемещается по стране. Кто же в итоге победил после мятежа в РФ?

— Проиграла российская власть. Суровикина посадили, потому что слишком много «плюшек» он получил от Кремля, а тут поддержал мятеж. Но он просто военный, поэтому его отстранили и допрашивают. А вот Лукашенко и Пригожин слишком много знают, ведь Беларусь долгое время была контрабандным хабом для кремлевских группировок, когда дешевая нефть поступала в Беларусь, а нефтепродукты из нее перепродавались российским «дочкам» в Роттердаме и Бирмингеме, которые якобы были западными фирмами. Эти деньги не шли в доход России как государства, а уходили на обогащение конкретных лиц. Игра была на десятки миллиардов долларов, Лукашенко был в доле и все знает.

Пригожин, как мы знаем, был «кошельком Путина», который прятал золото, бриллианты, алмазы «под пальмами» в различных экзотических странах. Во всех этих делах участвовал и Лукашенко. Не зря сейчас промелькнула информация, что первоначально переговоры с Пригожиным вел Шейман, отвечающий за грязные дела Лукашенко.

Путин и его ближайшее окружение ничего не могут сделать в этой ситуации, ведь тогда появляется вопрос: за что боролись? Столько лет грабили, прятали, а сейчас все потерять?

Зачистки последуют, но я считаю, что мы их увидим позже.

— В Беларуси ликвидировали лагеря для российских мобилизованных. С чем это может быть связано?

— В первую очередь, на мой взгляд, с саммитом НАТО в Вильнюсе. Хочу напомнить, что от Вильнюса до Минска — 200 километров, а до границы с Беларусью — меньше 40. Уже объявлено, что на саммит приедет президент США, главы других стран. Мы видим, что для обеспечения безопасности саммита в Балтийское море вошли десятки новых кораблей, притом это не просто «кораблики», а носители ядерных крылатых и баллистических ракет со своими системами ПВО, закрывающими небо на сотни километров. Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки. Каждый кустик на территории Беларуси будет виден НАТО. Мы наблюдаем, что свою систему ПВО передвинула Германия, где в конце июня прошли крупнейшие учения ВВС НАТО. Польша отправила несколько тысяч своих военнослужащих в регион. Сотни тысяч солдат быстрого реагирования НАТО приведены в полную боевую готовность.

Лукашенко предупредили, что не только его неосторожные действия, но и слова, могут привести к тому, что «ненароком и зашибут» для обеспечения безопасности от террористов. Мы знаем, что те же «вагнеровцы» признаны многими странами террористами. Все может закончиться весьма плачевно для Лукашенко. Может быть нанесен удар по центрам принятия решений в Беларуси и силовым структурам. Лукашенко просто «поднял лапки», ликвидировал лагеря для мобилизованных, тут же сделал заявление, что «Жени нет, Женя не приедет» и «никаких «вагнеровцев» не будет». Накануне саммита эшелонами стали выводить российские войска из Беларуси.

— Чего ожидать от саммита НАТО, который начинается в Вильнюсе?

— Это эпохальное событие. Страна проведения саммита определяется за пару лет до встречи, но этим США и руководство НАТО показали, насколько важен наш регион для мировой безопасности. Это сигнал и белорусскому диктатору, и Путину, что НАТО здесь стоит прочно. Путин усугубил свое положение. Развязав войну в Украине, он сделал Балтийское море внутренним озером НАТО. То, что на год еще оставляют на своей должности Йенса Столтенберга, — это не из-за каких-то разногласий, а четкий сигнал, что «линия Столтенберга» — решительное противостояние агрессорам — будет продолжаться.

Переброска систем ПВО, воздушно-ракетных сил, сил быстрого реагирования, разведывательных сил в наш регион, показывает, что страны НАТО настроены решительно.

Путину намекнули, чтобы он «не шалил» в Украине с разными провокациями. Как я сказал, Вильнюс близок к Минску, но и к Санкт-Петербургу. Балтийская группировка в Калининградской области может просто прекратить существование. Альянс показывает, что настроен очень решительно, Россия должна прекратить войну, выведя войска с оккупированной территории Украины. Расклад сил сегодня такой, что обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе можно рассматривать как репетицию открытия второго фронта в пользу Украины.

— На прошлой неделе издание FT рассказало, что США, Великобритания и Франция предупредили Путина, что ответят ударом на применение российского ядерного оружия в Украине. Теперь, Кремль могли предупредить, что российских наемников на границах с НАТО не должно быть. Запад будет постоянно говорить с Россией с позиции силы?

— Я неоднократно говорил, что самыми адекватными политиками на Западе являются военные, потому что они опираются на факты и оценку силы противника. Именно поэтому голоса генералов и адмиралов НАТО сегодня звучат мощнее.

Поэтому и политики стран НАТО, Европейского союза, занимают более решительную и четкую позицию.

Конечно же, к новым решениям Запад подтолкнул мятеж Пригожина. Запад осознал три вещи. Первая — Россия очень слаба, власть может поменяться в любой момент. Второе — в России есть силы, которые выступают за прекращение войны в Украине, это была одна из тем Пригожина и людей, которые участвовали в мятеже. Третье — Запад услышал сигнал части российского руководство о том, что оно готово пойти на переговоры для решения этого кризиса.

Мы знаем, что руководство НАТО не хочет, чтобы ядерное оружие попало в руки нескольких «пригожиных» или «путиных», поэтому Альянс говорит: ядерное оружие — очень серьезная вещь, мы готовы помочь России обеспечить контроль за ядерным оружием.

Начались даже негласные переговоры в Вашингтоне между бывшими руководителями системы национальной безопасности США с тем же Лавровым. Это никак не означает ослабление позиций США, а говорит о том, что повторяется ситуация с СССР, который бряцал оружием, а затем пошел на сокращение всего чего только можно и просил поставить куриные «ножки Буша».

Думаю, эта ситуация повторяется на новом витке спирали истории. На Западе есть люди, которые понимают, что здесь нужно быть последовательными и действовать с позиции силы, как в свое время Рейган, потому что российская «партия почетной капитуляции», по словам Пионтковского, хотела бы этой почетной капитуляции, как в свое время Горбачев, но главное в этом словосочетании — капитуляция. Думаю, все идет именно к ней.

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