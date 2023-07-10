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ЦИК Узбекистана: Мирзиеев победил на досрочных президентских выборах 

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  • 10.07.2023, 10:44
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ЦИК Узбекистана: Мирзиеев победил на досрочных президентских выборах 
Шавкат Мирзиеев

К выборам не была допущена реальная оппозиция.

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства. По предварительным данным Центризбиркома, за него проголосовали больше 87 процента избирателей.

Голосование прошло в воскресенье, 9 июля. Явка, согласно официальным данным, составила 79,8 процента избирателей. До перевыборов полномочия президента заканчивались в 2026 году, теперь — в 2030.

Досрочные выборы были назначены после того, как на референдуме 30 апреля были одобрены поправки в Конституцию страны. Согласно им, президентский срок теперь будет составлять не пять, а семь лет, полномочия главы государства расширяются.

По итогам референдума, президенту, находящемуся у власти с 2016 года, еще дважды разрешили участвовать в выборах, в случае победы в 2030 году, он сможет оставаться на посту до 2037 года. Ему тогда будет 80 лет, отмечает «Радио Свобода».

К выборам не была допущена реальная оппозиция. СМИ в стране контролируются властями. Международная неправительственная организация Freedom House относит Узбекистан к несвободным странам.

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