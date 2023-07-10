В Беларуси мошенники придумали новый вид обмана 1 10.07.2023, 13:08

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Перешли на недвижимость.

Четверо минчан сообщили в милицию, что хотели взять в аренду дом за городом, но стали жертвами мошенников, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Одна из потерпевших рассказала, что предложение об аренде нашла в Инстаграме.

«Профиль внушал доверие: был красиво оформлен и имел много подписчиков. Девушка связалась с администратором, внесла предоплату», — говорится в сообщении.

После этого она узнала о подобных случаях мошенничества и обратила внимание, что в профиле нет отзывов и комментариев.

Она попросила администратора отменить бронь. Чтобы вернуть деньги, девушка должна была перейти по ссылке и ввести реквизиты своей карты. Но минчанка сразу поняла, что ссылка является фишинговой, и обратилась в милицию.

Еще трое потерпевших рассказали, что после перечисления предоплаты лжеадминистратор перестал выходить на связь.

Общая сумма похищенного у минчан составила более тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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