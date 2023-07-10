Правозащитники: В Бобруйской колонии заключенный совершил суицид 1 10.07.2023, 13:16

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Администрация пытается скрыть инцидент

В Бобруйской колонии заключенный совершил суицид, сообщают правозащитники из MAYDAY.

ЧП случилось в субботу. Покончил жизнь самоубийством сорокалетний мужчина, который отбывал наказание по «наркотической» статье. Заключенный из шестого отряда выбросился вниз головой из окна четвертого этажа корпуса, который называют «Титаником».

Причиной суицида мог стать большой срок – более 10 лет – и «особое отношение» надзирателей к заключенным со статьей 328. Мужчина решил, что не выдержит таких условий.

Администрация колонии №2 пытается скрыть это происшествие.

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