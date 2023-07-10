Движение «Разам» призвало правозащитников пересмотреть критерии признания политзаключенным 3 10.07.2023, 15:28

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В Беларуси намного больше узников совести, чем в официальном списке.

Движение солидарности «Разам» призвало правозащитные организации пересмотреть критерии признания политзаключенным. Активисты обратились к правозащитному центру «Весна», Офису по правам людей с инвалидностью, Lawtrend, Правовой инициативе, Белорусскому дому прав человека имени Бориса Звозскова и Белорусскому Хельсинкском Комитету.

Сайт Charter97.org публикует обращение.

«Уважаемые коллеги!

Мы очень высоко оцениваем деятельность ваших организаций, всех, кто противодействует политическим репрессиям в Беларуси и оказывает целевую помощь политзаключенным.

Ваши организации, благодаря вашей многолетней деятельности, известны и авторитетны не только для граждан Беларуси, но и среди международных правозащитных организаций, экспертов в области прав человека, общественных деятелей и политиков.

Поэтому ваши данные — по количеству политзаключенных в Беларуси, по анализу состава политзаключенных, по мониторингу нарушений прав человека в Беларуси, пыток в лукашенковских тюрьмах, а также по другим аспектам чудовищных политических репрессий, осуществляемых в Беларуси, — делаются практически официальными для всех политиков и правозащитников, занимающихся белорусской тематикой.

В 2013 году вами были приняты критерии придания статуса политзаключенного, которые стали универсальными для всех стран СНГ, которые, в то же время, значительно уже стандартов правозащитной деятельности таких авторитетных международных организаций, как Amnesty International, ОБСЕ, ООН.

К большому сожалению, с лета 2020 года, существующий в Беларуси незаконный и нелегитимный режим стал проводить политику фактического террора и массовых политических репрессий, с которыми Европа не сталкивалась последние 50 лет. Такие фактически террористические структуры режима, как КГБ, ГУБОПиК и другие, массово используют статьи Уголовного кодекса, которые формально не соответствуют разработанным и утвержденным вами критериям по определению статуса политзаключенного.

В некоторых случаях, как при незаконном заключении героини белорусского народа Полины Шарендо-Панасюк, такая практика приводит к абсурдной ситуации: за решеткой при пытках женщина говорит, что она политзаключенный, а на свободе официально ее до самого суда таковой не признают. Так не должно быть!

Поэтому, в связи с беспрецедентной для современной Европы катастрофической ситуацией в Беларуси, — очень просим вас пересмотреть критерии определения статуса политзаключенного в Беларуси с учетом практической деятельности террористических лукашенковских силовых структур», — говорится в обращении к правозащитникам.

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