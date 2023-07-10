В РФ застрелили командира подлодки, с которой обстреливали «Калибрами» Украину 11 10.07.2023, 21:14

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Станислав Ржицкий

Нападавший скрылся.

В российском Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, который ранее был командиром подводной лодки «Краснодар», пишет телеграм-канал Shot. Позже информацию об убийстве военного подтвердило агентство ТАСС.

По данным издания, 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восьмом часу на утреннюю пробежку. Его подкараулил около спорткомплекса «Олимп» неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений.

«По предварительным данным, киллер давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбирал место, которое не будет охватываться камерами наблюдения», — сообщает телеграм-канал Baza.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», нападавшего ищут.

Станислав Ржицкий до того, как перешел на госслужбу, был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», пишет телеграм-канал Mash. Как пишет украинское информационное агентство УНИАН, с этого судна запускали ракеты «Калибр» во время ударов по Украине.

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