Ликвидация командира подлодки с «Калибрами»: появилась версия, кто «убрал» топ-оккупанта

Ликвидация командира подлодки с «Калибрами»: появилась версия, кто «убрал» топ-оккупанта9
- 11.07.2023, 7:45
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Киллер мог отслеживать маршрут Ржицкого во время его пробежек.
В России 10 июля был застрелен Станислав Ржицкий – капитан 2-го ранга и бывший командир подводной лодки «Краснодар», с которой ракетами «Калибр» обстреливали Украину. Его могли ликвидировать свои же за отказ выполнять приказы.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. Там отметили, что, по данным украинской разведки, российский командир наносил ракетные удары по украинским городам, в частности, по Виннице.
Однако позже он пришел к выводу, что такие ракетные удары неэффективны и создают большие риски для гражданских.
«Очевидно, был ликвидирован своими же за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы по командованию ракетными обстрелами по мирным украинским городам», – сказано в сообщении.
Российские СМИ также пишут, что киллер мог отслеживать маршрут Станислава Ржицкого через Strava – приложение для отслеживания спортивной активности через GPS.
Ржицкий постоянно выкладывал в сеть свои забеги, а бегал он почти всегда по одному и тому же маршруту. Благодаря этому тому, кто расстрелял оккупанта, было легко выбрать удобное место для его ликвидации.