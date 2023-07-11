Встреча Путина с Пригожиным и появление Герасимова: в США раскрыли план Кремля 2 11.07.2023, 8:54

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Российское руководство до сих пор сильно зависит от ЧВК «Вагнера».

Со слов пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в Москве 1 июля состоялась трехчасовая встреча Путина с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера», где президент РФ дал оценку действиям наемников в войне против Украины, а также вооруженном мятежу 23-24 июня.

В свою очередь, он внимательно выслушал точку зрения на этот счет Пригожина и «вагнеровцев». Российский диктатор предложил свой вариант дальнейшего развития событий, а «вагнеровцы» стали уверять Путина, что они преданные «солдаты» РФ.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) решили разобраться в ситуации.

Решение Путина встретиться с Пригожиным полностью противоречат той риторике, которую все это время вбрасывал в массы Кремль.

Еще в конце июня Путин и Песков заявляли о том, что им ничего не известно о местонахождении Пригожина. Кремль, возможно, стремился предать гласности встречу, чтобы ответить на ряд вопросов, возникающих относительно способности Пригожина свободно передвигаться по России, не подвергаясь судебному преследованию.

Пропагандист Борис Рожин не исключает, что Кремль на сегодняшний день очень сильно зависит от «Вагнера» и от самого Пригожина. Если физически устранить главаря «вагнеровцев», то Путин потеряет нити связи с наемниками.

Не исключено, что Путин и Пригожин обсудили те моменты, которые не просочились в СМИ: дальнейшая судьба Пригожина и ЧВК.

С одной стороны, с Пригожина были сняты все обвинения и ему разрешили вести свой бизнес в РФ, но, с другой стороны, его отстранили от медиакомпаний.

В тот же день, 10 июля, впервые с 24 июня на экранах телевизоров появился Герасимов. Таким образом, Кремль дал понять, что он якобы «контролирует ситуацию в стране».

Эксперты заявили, Путин в очередной раз показал, что никогда никого не будет увольнять или снимать с той или иной должности под давлением извне.

Общественная поддержка Шойгу и Герасимова и признание встречи Путина с Пригожиным указывает на то, что Кремль, вероятно, стремится изобразить восстание, его потенциальные последствия и призывы сменить презираемых деятелей из истеблишмента Минобороны как «решенное дело».

Один из российских военкоров взял 10 июля интервью у одного из командиров «Вагнера». Тот заверил, что ни один из его личного состава не подписывал контракт с МО РФ.

С его слов, он и дальше готов воевать под начальством только Пригожина или же демобилизоваться.

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