В Гомеле женщина купила «Лексус» на доходы от продажи укропа 11.07.2023, 10:53

Но в налоговой ей не поверили.

Налоговые инспекторы Гомельского района обратили внимание на крупные покупки предпринимательницы, которая официально занимается продажей автозапчастей. Тем не менее покупку дорогих авто и квартиры в Гомеле она объяснила доходами от продажи выращенного на своем огороде урожая, пишет «Белка».

Женщина с 2010 года зарегистрирована предпринимателем, занимается продажей запчастей к автомобилям, показывает неплохую выручку, вовремя уплачивает налоги.

До сих пор претензий к предпринимателю у налоговой инспекции не было. Но в этом году поступило обращение о том, что ИП при продаже детали не провела деньги через кассу и не выдала покупателю чек. Проверка налоговиков показала, что объем купленного для перепродажи товара не покрывается указанной в декларации выручкой.

— Отдел налогообложения доходов проанализировал деятельность ИП за последние десять лет. Установлено, что ее расходы превысили доходы более чем на 400 тыс. рублей, — объяснили в налоговой инспекции.

Вместе с тем ИП купила «Лексус», двухкомнатную квартиру в новостройке Гомеля, имея в собственности дом. Как пояснила предпринимательница, недостающую сумму ей еще в 2011 году подарила пожилая мать, которая якобы отложила с пенсии 1,5 миллиарда неденоминированных рублей (сейчас 150 тысяч — прим. ред.). Остальные 240 тысяч подарил муж.

— В налоговой не приняли эти объяснения, тогда ИП приписала себе доходы от продажи на рынке укропа, петрушки и картофеля, выращенных на своем земельном участке. Этот факт также проверили, однако подтверждения он не нашел, — рассказали налоговики.

Требования налоговиков по уплате подоходного налога на сумму 113 тысяч рублей предпринимательница обжаловала в суде. Но безрезультатно.

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