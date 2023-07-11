Владимир Фесенко о саммите НАТО: У россиян истерика после сюрприза от Эрдогана 11.07.2023, 13:36

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Владимир Фесенко

До сих пор сохраняется интрига, какое решение будет принято по Украине.

Сегодня в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО. В Литве это первое международное мероприятие такого уровня, в котором примут участие лидеры, главы дипломатии, министры обороны и другие высокопоставленные лица из более чем 40 государств

Сайт Charter97.org попросил известного украинского политолога, главу Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко выделить главные особенности этого исторического саммита:

— Он должен решить три главные задачи. Первая — чисто символическая, касающаяся Швеции, сейчас к ней вплотную приблизились. Планировалось, что именно на этом саммите Швеция станет 32-ой страной-членом НАТО. Вчера с главой Турции Реждепом Эрдоганом решили проблему чуть ли не в последний момент. Еще вступление Швеции в НАТО должен ратифицировать венгерский парламент.

Думаю, что это произойдет после саммита, но в Вильнюсе и Эрдоган, и венгерский лидер Виктор Орбан заявят, что они поддерживают вступление Швеции в НАТО. Останется только юридически это формализовать через решения парламентов.

Вторая важная задача — утверждение новой доктрины НАТО, направленной на сдерживание России. На саммите в Мадриде в прошлом году договорились, что ее нужно подготовить. Войска НАТО должны быть готовы к оперативному отражению возможного нападения России на страны, граничащие с ней: страны Балтии, Польшу, страны акватории Черного моря.

В этих странах сейчас усиливаются контингенты НАТО, структура обеспечения оружием (в том числе — самолетами, тяжелым оружием) и меняются тактически-оперативные планы.

Новая доктрина нацелена на усиление восточного фланга НАТО с целью противодействия российской агрессии. Принятие доктрины будет главной задачей этого саммита. К слову, в этой связи будет обсуждаться и какой должна быть политика НАТО в отношении Китая.

— Какая же задача, на ваш взгляд, третья?

— Главная интрига этого саммита, естественно, связана с темой перспективы членства Украины в НАТО и тема поддержки Украины. Ведь тема российско-украинской войны для НАТО уже 1,5 года — главный вызов.

Отмечу, что проблема, вокруг которой идут острые дискуссии, это то, каким образом отреагировать на стремление Украины к скорейшему вступлению в НАТО. Есть понимание, и наше тоже, что само вступление произойдет только после завершения нынешней войны.

Но Украина претендует на то, чтобы это вступление было совершенно по быстрой процедуре. Так же, как вступила Финляндия и сейчас вступает Швеция. Не идти через переходной период плана действий по членству в НАТО. США же до последнего момента говорили, что нет, надо все-таки выполнять требования плана действий по членству в НАТО. Это главная дискуссионная проблема, которая возникла.

Я бы сказал, что для НАТО возникла дилемма Украины. Отказывать в нашем стремлении стать членом НАТО нельзя, это было бы несправедливо в нынешней ситуации, а, во-вторых, это было бы воспринято как уступка России, что тоже крайне неправильно. Наконец, это и предмет острых разногласий внутри НАТО, что тоже нехорошо. Поэтому нужно искать общую позицию. Нужно дать положительный ответ. Но какой?

Как я уже сказал, есть различия в позициях: ряд стран настаивает на том, чтобы поддержать по максимуму Украину и что она обязательно должна стать членом НАТО. Настаивают на очень категорических формулировках, но вот США и Германия считают, что не надо торопиться и давать Украине прямые обещания.

— Тогда какой ваш прогноз относительно того, что решат по вопросу членства Украины в НАТО на этом саммите?

— Подчеркну, у меня нет инсайдов, но предполагаю, что заявят о том, что процесс вступления Украины в НАТО активизируется после окончания войны. Возможно, отметят, что Украина будет вступать в Альянс по некой особой процедуре без ПДЧ.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет принята специальная долгосрочная программа по интеграции Вооруженных сил и силовых структур Украины в оперативное командование НАТО. Речь будет идти о координации, интеграции оперативных систем. Это тоже процесс практической интеграции Украины в НАТО.

Важный момент, что будет создан Совет НАТО-Украина. Это позитивный жест в адрес Киева. Ранее была комиссия, а Совет — более высокий уровень взаимодействия и координации между НАТО и Украиной. Первое заседание состоится именно в Вильнюсе.

Также обсуждается вопрос (он будет отражен в итоговом документе) о том, что отдельные страны НАТО (США, возможно Великобритания и некоторые другие) предоставят Украине гарантии безопасности до момента вступления в НАТО. Имеется ввиду продолжение военной помощи после завершения войны: макроэкономическая помощь, санкции против агрессора и также обсуждается содействие Украине в восстановлении и развитии своего оборонно-промышленного комплекса.

Вот набор вопросов, которые буду обсуждаться и приниматься по Украине на этом саммите. Какая-то их часть будет отражена в решении Совета Украина-НАТО, но главные вопросы, в том числе — по перспективам членства и по гарантиям безопасности, скорее всего, найдут отражение в итоговом документе саммита.

— Вы всегда внимательно следите за повесткой в российских СМИ. Что там сейчас происходит на фоне саммита в Вильнюсе?

— С одной стороны у них там появилась некая эйфория, когда Джо Байден сказал, что не надо спешить со вступлением Украины в НАТО. Но как раз накануне саммита Владимир Зеленский совершил блиц-турне по целому ряду европейских стран.

В итоге Болгария подписала декларацию с поддержкой евроатлантических стремлений Украины. Очень показательно, что сейчас Франция поддерживает вступление Украины в НАТО.

Очень неприятным сюрпризом для россиян стало то, что помимо того, что Эрдоган отпустил «азовцев», он поддержал членство Украины в НАТО. Подчеркну, что вступление Украины в Альянс поддержало уже 23 страны — больше 2/3 членов НАТО. Конечно, по этому поводу в России истерика. Российские государственные деятели, например, Дмитрий Медведев, пытаются уже по традиции шантажировать НАТО, заявляя, что если Украина будет членом Альянса даже в перспективе, то это осложнит отношения, но уже сейчас это меньше работает.

Раньше этого действительно боялись, и по этой причине Украине и Грузии в 2008 году отказали в предоставлении плана действия по членству в НАТО. Сейчас же есть понимание, что если Украина остается в «серой зоне», вне НАТО, то это не снижает риски войны, а лишь усиливает, потому что Россия нападала уже при Путине на страны, не являющиеся членами НАТО и продолжает им угрожать. Прежде всего — это Грузия и Украина.

На страны же НАТО не было предпринято никаких военных атак, поэтому именно членство в Альянсе может гарантировать безопасность и Украины, и европейского континента, и сдержать Россию от новой войны.

Вот это понимание сейчас активно присутствует у многих политиков, госдеятелей, экспертов стран НАТО. Еще нет полного консенсуса, однако эта точка зрения сейчас очень распространена.

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