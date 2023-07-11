Опубликовано итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе 2 11.07.2023, 18:51

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Союзники очертили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь Украины страны к членству в Альянсе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на текст коммюнике.

О чем идет речь в коммюнике

1. Главы государств и правительств НАТО подтверждают прочные трансатлантические связи, единство, сплоченность и солидарность в критический момент для безопасности и международного мира и стабильности.

«Мы будем продолжать обеспечивать нашу коллективную оборону от всех угроз, откуда бы они ни исходили, на основе 360-градусного подхода, чтобы выполнить три основные задачи НАТО: сдерживание и оборона, предотвращение и урегулирование кризисов и безопасность на основе сотрудничества», - говорится в документе.

2. Лидеры стран НАТО тепло приветствуют президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании Совета НАТО-Украина.

«Мы с нетерпением ожидаем наших ценных обменов с главами государств и правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея, а также с главой Европейского совета и главой Еврокомиссии на этом саммите», - говорится в документе.

3. НАТО приветствует Финляндию как нового члена Североатлантического союза. Это исторический шаг как для Финляндии, так и для НАТО.

4. Страны НАТО подтверждают приверженность политике «открытых дверей» НАТО и статье 10 Вашингтонского договора.

«Каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. Мы с нетерпением ждем возможности принять Швецию в качестве полноправного члена Североатлантического союза», - говорится в документе.

5. Мир в евроатлантическом регионе нарушен. Российская Федерация нарушила нормы и принципы, способствовавшие созданию стабильного и предсказуемого европейского порядка безопасности.

«РФ представляет собой наиболее значительную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Терроризм во всех его формах и проявлениях является наиболее прямой асимметричной угрозой безопасности наших граждан, а также международному миру и процветанию. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, носят глобальный и взаимосвязанный характер», - говорится в коммюнике.

6. Конфликты, хрупкость и нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке напрямую влияют на безопасность альянса и партнеров.

«Заявленные амбиции и политика принуждения КНР бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной транспарентности, с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза», - говорится в документе.

При это отмечается, что альянс продолжает сталкиваться с кибернетическими, космическими, гибридными и другими асимметричными угрозами, а также со злонамеренным использованием новых и разрушительных технологий.

В НАТО обещали мощный сигнал

Отметим, сегодня генеральный секретарь НАТО пообещал, что Украина получит сильное сообщение по итогам этого саммита в Вильнюсе. Он отметил, что страны-члены Альянса примут серьезные решения по Украине.

При этом с подобным заявлением выступили и в Вашингтоне. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что Штаты «отправят положительный сигнал» касательно членства Украины в Альянсе.

Следует отметить, что не все страны-члены едины в своем видении перспектив членства Украины. Как писал ряд иностранных СМИ, некоторые страны не готовы заходить слишком далеко, опасаясь, что обещание Украине относительно НАТО якобы может дать России стимул как к эскалации, так и к затягиванию войны.

Ожидание Украины

Что касается ожиданий Украины. Украинские власти четко дали понять, что ждут от союзников по итогам саммита четкого политического решения касательно членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина понимает, что не станет членом Альянса во время войны, но хочет получить четкий ответ от союзников, что это произойдет после нашей победы над оккупантами. Киев ожидает от партнеров устойчивых гарантий безопасности во время войны, а уже после - принятия в Альянс.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, что сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится и завтра. На нем союзники собрались, прежде всего, для того, чтобы определить будущее Украины в Альянсе и ее борьбу с российской агрессией. А именно в контексте его военной поддержки. Как анонсировали партнеры, на этом саммите будет согласован новый пакет военной помощи НАТО для Украины.

Как сообщал Charter97.org, Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

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