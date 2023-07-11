Столтебнерг назвал два условия вступления Украины в НАТО 3 11.07.2023, 19:08

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В Вильнюсе проходит первый день саммита Альянса.

Украина не сможет стать полноценным членом НАТО, пока продолжается война с Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Как рассказал Столтенберг, сейчас существует два условия относительно будущего членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

«Первый уровень — это уровень модернизации учреждений безопасности, обороны, управления, борьба с коррупцией. Это то, чем занимается каждая страна НАТО», - пояснил Столтенберг.

В частности второй касается войны на территории Украины.

«ВСУ показали свои высокие навыки и компетентность и это впечатляет. Но все союзники согласны, что пока война, не время делать Украину полноправным членом Альянса», - отметил генеральный секретарь НАТО.

Также он отметил, что самое важное является то, что у НАТО есть инструменты, которые смогут обеспечить движение Украины к будущему членству.

Как сообщал Charter97.org, cтраны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе. В нем союзники очертили видение того, каким должен быть путь Украины страны к членству в Альянсе.

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