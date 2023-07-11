НАТО требует от режима Лукашенко прекратить злонамеренную деятельность против соседей 11 11.07.2023, 19:17

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А также уважать права человека и основные свободы.

НАТО призывает Беларусь «прекратить свою злонамеренную деятельность против своих соседей», а также уважать права человека и основные свободы, соблюдать международное право. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита альянса в Вильнюсе.

В нем также отмечается, что «углубление военной интеграции России с Беларусью, включая развертывание в Беларуси передовых российских военных сил и средств, имеет последствия для региональной стабильности и защиты Североатлантического союза». НАТО обещает, что «будет сохранять бдительность и продолжать внимательно следить за развитием событий, в частности, за потенциальным развертыванием так называемых частных военных компаний в Беларуси».

Как известно, на режим Александра Лукашенко возлагается ответственность за миграционный кризис на границах со странами ЕС (Польшей, Литвой и Латвией). Страны-соседки также озабочены новой угрозой от РБ — приглашением из России вагнеровцев, а также размещением российского ядерного оружия.

Саммит НАТО открылся в Вильнюсе 11 июля. Для участия в нем в столицу Литвы прилетел президент Украины Владимир Зеленский.

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