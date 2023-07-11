Саммит НАТО под знаком Погони 2 11.07.2023, 20:30

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Все интересное и главное из Вильнюса.

В Вильнюсе стартовали исторический саммит НАТО, который продлится 11 и 12 июля.

Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО, поскольку к ней не будет применяться требование о выполнении Плана действий по членству (ПДЧ).

Charter97.org приводит главные заявления первого дня саммита НАТО.

Основные заявления прозвучали на пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, которые приблизят Украину к НАТО», - сообщил он по итогам встречи лидеров.

Многолетняя программа помощи

Первый элемент — это многолетняя программа помощи Украине, которая обеспечит переход от советских на натовские стандарты.

«Это также поможет восстановить сектор безопасности и обороны Украины. И покрыть критические потребности в топливе, оборудовании для разминирования и медикаментах», - добавил он.

Совет Украина-НАТО

По словам Столтенберга, союзники согласились запустить Совет Украина-НАТО — форум для кризисных консультаций и принятия решений, в рамках которого украинская сторона будет равным участником.

Он также отметил, что с нетерпением ждет завтрашнего заседания Совета с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Отмена требования о ПДЧ

«В-третьих, мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО. И согласились снять требование о Плане действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного на одноэтапный. Мы также ясно дали понять, что пригласим Украину вступить в НАТО, когда все союзники будут согласны с тем, что она выполнила условия. Это сильный пакет для Украины. И четкий путь к членству в НАТО», - добавил генсек.

Он также уточнил, что процесс вступления Украины будет состоять из одного шага, а не из двух. По его словам, в контексте ПДЧ Украины уже переросла эти требования с учетом тесного сотрудничества с 2014 года и того, как украинская армия показала себя в условиях полномасштабного вторжения России.

Комментируя, в чем разница с итогами саммита-2008 в Бухаресте, Столтенберг подчеркнул, что тогда союзники договорились о вступлении Украины через ПДЧ и подтверждали это на каждом саммите. Теперь такого требования больше нет.

Украина должна победить в войне

Столтенберг добавил, что союзники предоставляют Украине значительную помощь, потому что это необходимо для победы над Россией.

«Если не будет победы, то не будет и оснований для того, чтобы говорить о членстве», - отметил он.

Условия для Украины и почему нет графика

«Мы согласовали широкий пакет из многих элементов, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Это значительная поддержка в оперативной совместимости и реформах, и это является необходимыми условиями для вступления. Также мы посылаем серьезный политический месседж, в коммюнике четко говорится о членстве. Никогда прежде со стороны НАТО не было такого сильного месседжа в отношении пути и членства», - отметил Столтенберг.

По его словам, кандидат на вступление должен иметь должное государственное управление и сильные оборонные учреждения. И несмотря на то, что Украина героически противостоит России, нужно дождаться завершения войны, поскольку Альянс не готов воевать с РФ.

Он также ответил на вопрос, почему не был установлен график вступления Украины.

«Если посмотреть на другие страны-члены, они придерживались определенных условий. Там не было временных рамок», - добавил он.

Что вошло в итоговое коммюнике

Страны-участницы НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Североатлантический альянс.

«Будущее Украины в НАТО. Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству», - говорится в документе.

Союзники продолжат анализировать прогресс в области оперативной совместимости и демократических реформ. Кроме того, министры иностранных дел будут регулярно оценивать прогресс в рамках национальной программы Украины.

Приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу направят, когда будут выполнены все условия и с этим согласятся союзники.

Приоритетной задачей остается продолжение нелетальной помощи со стороны НАТО в рамках Всеобъемлющего пакета помощи (CAP). За последний год на него было выделено более 500 евро. Чтобы поддержать Украину в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, союзники преобразуют CAP в многолетнюю программу.

Кроме того, в коммюнике НАТО осуждает наращивание ядерных сил России и размещение боеголовок в Беларуси.

«Недопустимо, чтобы Россия использовала такие системы двойного назначения для нападения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине… Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России и ее ядерные сигналы», - говорится в документе.

Важные анонсы

Йенс Столтенберг отдельно подчеркивал анонсы, которые сегодня сделали страны НАТО. Речь идет в том числе об объявлении президента Франции Эммануэля Макрона о передаче дальнобойных ракет SCALP.

Это авиационные ракеты, которые являются аналогами Storm Shadow. Они способны поражать цели на больших расстояниях.

Также Германия намерена объявить новый пакет военной помощи на 700 млн евро. В него войдут еще две пусковые установки системы противоракетной обороны Patriot и другое вооружение класса «земля-воздух».

Немецкие СМИ еще анонсируют передачу 25 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, оборудования для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов для танков Leopard, а также нескольких разведывательных дронов.

Сегодня также была официально создана коалиция стран, которые будут тренировать украинских пилотов на боевых самолетах F-16.

«Официально: создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали меморандум», - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Согласно меморандуму, пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения. При этом предусмотрена возможность расширения программы на другие типы истребителей. Также коалиция будет работать над поставками F-16 для Украины.

Коалиция состоит из Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

Отдельно подписано соглашение с Францией, согласно которому военная помощь Украине увеличивается на 170 млн евро. Документ предусматривает упрощение процесса закупки и поставок французских вооружений, а также совместное производство запчастей и техническое обслуживание западной техники.

Требования к режиму Лукашенко

НАТО призывает Беларусь «прекратить свою злонамеренную деятельность против своих соседей», а также уважать права человека и основные свободы, соблюдать международное право. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита альянса в Вильнюсе.

В нем также отмечается, что «углубление военной интеграции России с Беларусью, включая развертывание в Беларуси передовых российских военных сил и средств, имеет последствия для региональной стабильности и защиты Североатлантического союза». НАТО обещает, что «будет сохранять бдительность и продолжать внимательно следить за развитием событий, в частности, за потенциальным развертыванием так называемых частных военных компаний в Беларуси».

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