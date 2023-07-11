Украинские бойцы уничтожили девять единиц вражеской техники на Бахмутском направлении 11.07.2023, 21:20

Видеофакт.

На Бахмутском направлении украинские спецназовцы вместе с побратимами из Сил обороны уничтожили 9 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВС Украины.

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Отмечается, что благодаря нашим защитникам список вражеских потерь пополнили:

две 2С5 «Гиацинт»;

две 2С7 «Пион»;

станция Р – 325У;

станция РЭБ «Леер»;

два комплекса П-18 «Малахит»;

комплекс «Каста – 2Е2».

«В течение недели операторы ССО вели охоту за важной техникой оккупанта. Определив координаты расположения техники и расчетов противника, было нанесено поражение средствами артиллерии», – говорится в сообщении.

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