Украинские бойцы уничтожили девять единиц вражеской техники на Бахмутском направлении
- 11.07.2023, 21:20
Видеофакт.
На Бахмутском направлении украинские спецназовцы вместе с побратимами из Сил обороны уничтожили 9 единиц вражеской техники.
Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВС Украины.
Отмечается, что благодаря нашим защитникам список вражеских потерь пополнили:
две 2С5 «Гиацинт»;
две 2С7 «Пион»;
станция Р – 325У;
станция РЭБ «Леер»;
два комплекса П-18 «Малахит»;
комплекс «Каста – 2Е2».
«В течение недели операторы ССО вели охоту за важной техникой оккупанта. Определив координаты расположения техники и расчетов противника, было нанесено поражение средствами артиллерии», – говорится в сообщении.