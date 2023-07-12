В России отстранили генерала, который пытался рассказать Путину о крупной проблеме на фронте 9 12.07.2023, 7:35

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В Минобороны РФ вспыхнул новый конфликт.

В российском Министерстве обороны продолжается настоящая «война» в высшем командном составе. Согласно поступающей от источников информации, после изоляции генерала Суровикина новый серьезный конфликт возник между командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым и главой Генерального штаба РФ Герасимовым, являющимся частью команды Шойгу, которая ранее смогла пережить военный мятеж Пригожина.

Источник близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что командующий 58-й армии Попов был отстранен от должности по результатам доклада Герасимову с фронта в Украине.

Попов поднял вопрос о необходимости проведения ротации в российской армии, которая долгое время находится на фронте в Украине и несет тяжелые потери.

Однако Герасимов выступил против и обвинил Попова в распространении паники и шантаже. Выяснилось, что Попов начал угрожать тем, что в случае отсутствия реакции Генштаба он доложит о ситуации на фронте лично Путину.

Герасимов в ответ отстранил генерала от должности.

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