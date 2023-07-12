Зеленский с флагом из Бахмута выступил с исторической речью в Вильнюсе 1 12.07.2023, 8:07

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Никаких оккупаций в Европе больше не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Вильнюс, отправился первым делом не на саммит НАТО, а на центральную площадь города.

Там он принял участие в концерте, посвященном Украине, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский принес на концерт флаг Украины, который ему передали воины ВСУ, сражающиеся за Бахмут. Флаг под звуки украинского гимна был поднят на флагшток.

«Никогда и никому нельзя озираться на Москву…. Сегодня в Вильнюсе боевое знамя из Бахмута. И оно означает, что никогда снова литовцам не доведется выступать против российских солдат… Никогда не будет депортации из балтийских стран в Сибирь, никогда снова не будет танков в Праге. Никаких оккупаций в Европе больше не будет», - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что в боях за Бахмут были окончательно разбиты амбиции Кремля.

Зеленский поблагодарил Литву за помощь в противостоянии российской агрессии: за военную технику, снаряды, гуманитарную помощь и за то, что приняла большое количество украинских женщин и детей, которые спасались от войны.

Часть речи президента была посвящена НАТО. Он отметил, что ехал Вильнюс с верой в силу Альянса и в то, что страны-члены не будут оглядываться на страну-агрессора. Зеленский заверил, что от членства Украины выиграют обе стороны.

«НАТО даст Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее», - заявил глава Украины.

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