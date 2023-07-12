США: «Большая семерка» подготовила исторические гарантии безопасности для Украины 2 12.07.2023, 11:00

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Их согласуют сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе.

Страны G7 сегодня, 12 июля, согласуют принципы гарантий безопасности для Украины. Это произойдет в рамках саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе. Гарантии для Украины названы «историческими».

Об этом говорится в заявлении представительницы Белого дома по вопросам Европы Аманды Слоут.

Она заявила, что решение стран «Большой семерки» направит четкий сигнал России, что «время не на ее стороне».

«Это сигнализирует о совместной долгосрочной приверженности созданию мощной оборонной страховой силы для Украины. Эта многосторонняя декларация пошлет России значительный сигнал о том, что время не на ее стороне», - сказала Слоут.

По ее словам, президент США Джо Байден и лидеры G7 сделают сегодня днем заявление о долгосрочных обязательствах для Украины.

При этом издание Bloomberg отмечает, что речь идет об индивидуальных гарантиях безопасности со стороны стран «Большой семерки».

«Некоторые из ключевых союзников Украины, включая страны «Большой семерки», объявят в среду о начале индивидуальных переговоров с Украиной, чтобы предложить двусторонние обязательства по безопасности для усиления обороноспособности Киева и сдерживания дальнейшей российской агрессии», - сообщает издание.

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