В России горит крупнейший нефтегазохимический завод «Сибур» 2 12.07.2023, 17:29

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Есть угроза повторного взрыва.

В городе Дзержинск (Нижегородская область РФ) сегодня, 12 июля, произошел взрыв на предприятии нефтехимической продукции АО «СИБУР-Нефтехим».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«На предприятии горит производственная установка, содержащая химвещество и кислород», - говорится в сообщении.

Отмечается, что есть угроза повторного взрыва, площадь пожара пока уточняется.

Некоторое время назад пожару присвоили 2 ранг. Больше подробностей о случившемся пока нет.

«СИБУР-Нефтехим» - предприятие СИБУРа по выпуску нефтехимической продукции, расположенное в городе Дзержинске Нижегородской области.

Занимается производством акриловой кислоты и эфиров, окиси этилена и гликолей и энергопроизводством.

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