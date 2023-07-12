В России горит крупнейший нефтегазохимический завод «Сибур»2
- 12.07.2023, 17:29
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Есть угроза повторного взрыва.
В городе Дзержинск (Нижегородская область РФ) сегодня, 12 июля, произошел взрыв на предприятии нефтехимической продукции АО «СИБУР-Нефтехим».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
«На предприятии горит производственная установка, содержащая химвещество и кислород», - говорится в сообщении.
Отмечается, что есть угроза повторного взрыва, площадь пожара пока уточняется.
Некоторое время назад пожару присвоили 2 ранг. Больше подробностей о случившемся пока нет.
«СИБУР-Нефтехим» - предприятие СИБУРа по выпуску нефтехимической продукции, расположенное в городе Дзержинске Нижегородской области.
Занимается производством акриловой кислоты и эфиров, окиси этилена и гликолей и энергопроизводством.