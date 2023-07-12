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ВСУ продвигаются под Бахмутом

  • 12.07.2023, 22:23
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ВСУ продвигаются под Бахмутом

Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах.

Заместитель министра обороны Анна Маляр Украины обнародовала оперативную информацию о ситуации на фронте.

Об этом она написала в телеграм-канале.

Маляр отметила: «Восток. Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои. На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах».

Говоря о ситуации на юге, Маляр отметила: «Силы обороны Украины продолжали сегодня наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки к дальнейшим действиям. За последние недели наши защитники на юге подорвали наступательные и оборонительные способности врага. В частности, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось».

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