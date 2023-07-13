Российский генерал обвинил Шойгу в предательстве и обратился к своим «гладиаторам» 14 13.07.2023, 8:02

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Иван Попов

Фото: Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

Начинается новый военный мятеж?

Минобороны РФ отстранило от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак».

Об этом военнослужащий рассказал сам в обращении к подчиненным, которое опубликовал депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев.

Попов рассказал, что его отстранили от командования после того, как он «на самом верху» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии. По словам Попова, приказ Сергея Шойгу о его отстранения «состряпали за один световой день».

«Доброй ночи, мои любимые гладиаторы… Надо было собраться с мыслями, много событий произошло за последние два дня. Сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности, прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию. Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменение, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы.

Я с самого начала был с вами честен, откровенен. Я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии — от солдата и до маршала. В нашем случае до начальника штаба — генерал-майора Медведева, потому что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, больно и тяжко. Не делал различия никакого. Поэтому честно вам говорю — возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутсвие станций артиллерийской разведки и массовой гибелью и увечий наших с вами братьев от артиллерии противника.

Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне — откровенно, предельно жестко. В связи с этим видимо старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один световой день состряпали приказ министра обороны, вывели меня из расположения и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент».

Накануне, 11 июля по бердянскому отелю «Дюна», где предположительно находился командный штаб российской 58-й армии, прилетела ракета Storm Shadow, в результате чего погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Ряд Telegram-каналов сообщили, что Цоков погиб случайно, а настоящей целью должен был стать генерал-майор Иван Попов — якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных. Цоков же оказался «не в то время не на том месте».

Тогда же появились сведения Института изучения войны ISW о том, что Попов был снят с поста командующего 58-й армии за доклад Валерию Герасимову о необходимости ротации среди длительное время находящихся на линии фронта подразделений вверенного ему объединения (именно позиции 58-й армии, в частности 42-й мотострелковой дивизии, уже более месяца штурмуют силы ВСУ на Запорожском направлении). Герасимов же, как сообщается, разозлился и обвинил Попова в шантаже (поскольку тот угрожал обратиться напрямую к Путину) и паникерстве.

«Рубрика «Мятеж продолжается», — так на обращение генерала Попова отреагировал политолог Станислав Белковский. «Генерал-майор Иван Попов, только что отстраненный С. К. Шойгу от командования 58й армией, обвиняет руководство Минобороны РФ / Генштаба ВС РФ в эшелонированном предательстве. Другой бывший командующий 58й армией — генерал-лейтенант, депутат Госдумы ФС РФ Андрей Гурулев — это дело свободно публикует. Смотрим, следим», — написал он в телеграм-канале.

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