Директора СВР РФ и ЦРУ представили совсем разные версии разговора друг с другом 1 13.07.2023, 14:35

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Нарышкин решил заняться пропагандой.

У Вашингтона и Москвы не просто разные взгляды на происходящее в Украине – даже о собственных взаимоотношениях они рассказывают диаметрально противоположные вещи.

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в среду поведал ТАСС, что в конце июня у него состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. «Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», – сказал Нарышкин. Он не уточнил, что же именно произошло в день, когда бойцы ЧВК «Вагнер» под командованием Евгения Пригожина устроили вооруженный мятеж, заняли Ростов-на-Дону, подошли на 200 км к Москве и сбили несколько военных вертолетов и самолетов, пишет The Moscow Times.

Но главное, по мнению Нарышкина, что «события 24 июня» были лишь предлогом для звонка:

Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной.

При этом Нарышкин, по его словам, готов продолжать диалог: о встрече они с Бернсом не договаривались, «но такая возможность существует – и бесед по телефону, и возможность личной встречи сохраняется».

Однако в Вашингтоне рассказывают об этом телефонном разговоре совсем по-другому. Бернс звонил, чтобы дать понять: США никак не связаны с мятежом Пригожина, писала 30 июня The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, знакомых с разговором.

Бернс, который в 2000-х гг. был послом США в Москве, в роли директора ЦРУ (на этот пост его назначил Джо Байден) несколько раз исполнял деликатные поручения, связанные с контактами с российским руководством. Так, осенью 2021 г. он тайно приезжал в Москву, чтобы предупредить о недопустимости вторжения в Украину. А в ноябре 2022 г. Бернс и Нарышкин встречались в Анкаре, чтобы обсудить опасность ядерных угроз Москвы в отношении Украины и судьбу американцев, находившихся в заключении в России.

Во время мятежа Пригожина США сразу стали предпринимать усилия, чтобы оградить себя от возможных обвинений в какой-либо причастности к событиям в России. Они даже отложили введение новых санкций против «Вагнера» и потребовали от Украины не обострять ситуацию, нанося удары по российской территории. Главный же посыл в разговоре Бернса с Нарышкиным, по словам чиновника – одного из источников WSJ, был такой: «США в этом не участвуют. Это внутреннее дело России».

По словам чиновников, в Вашингтоне старались не дать Москве повода обвинить в мятеже и его последствиях внешних врагов.

США и европейские страны неоднократно заявляли, что вопросы войны и мира должен решать сам народ Украины, и Белый дом даже сформулировал принцип: «Ничего об Украине без Украины».

В своем рассказе о беседе с Бернсом Нарышкин выдает желаемое за действительное, считает Татьяна Становая, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Представления в российской элите основаны на вере Владимира Путина в то, что раньше или позже США обратятся к Москве с предложением обсудить пути выхода из украинского кризиса. «Поэтому когда американцы звонят, россияне пытаются выискать что-то между строк. Даже если ничего такого нет, они полагают: сам факт того, что американцы пытаются поддерживать контакт, означает, что те <…> хотят дать России сигнал, что, возможно, мы как-то могли бы поговорить об Украине», – сказала Становая WSJ.

Возможно, нарышкинская версия событий также призвана посеять сомнения в Киеве и других западных столицах, создать впечатление, что американцы могут пытаться договориться с Россией о судьбе Украины за их спинами, полагает Становая.

При этом Нарышкин почему-то не стал интересоваться у Бернса его тайным визитом в Киев в июне. Комментируя по просьбе ТАСС публикации СМИ об этом, он сказал: «Во время нашего телефонного разговора никоим образом не затрагивалась тема визита Бернса в Киев».

Бернс ездил в Украину (еще до мятежа Пригожина), чтобы посовещаться с Владимиром Зеленским и разведслужбой, обсудить обмен разведывательной информацией, сообщали Washington Post и WSJ.

За пару дней до истории с «Вагнером» Нарышкин докладывал Путину о небывалых потерях украинской армии, в том числе в части западной военной техники, которые та якобы понесла во время контрнаступления.

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