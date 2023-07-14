Штурм захлебнулся, не начавшись: Сырский показал грандиозный разгром россиян под Бахмутом 14.07.2023, 12:01

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ВСУ нанесли превентивный удар по крупной позиции врага.

Силы обороны Украины разгромили крупную позицию ВС РФ в лесополосе на Бахмутском направлении.

В операции участие приняла аэроразведка 30-й бригады и артиллеристы 225-го батальона ВСУ.

Кадры ликвидации российской позиции утром 14 июля опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Большая группа оккупантов собиралась утром идти на штурм. Аэроразведчики еще ночью выявили и скорректировали огонь артиллерии. Точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, некоторые россияне разбежались», - рассказал Сырский.

Украинские артиллеристы с первого удара попали по российской позиции. После прилета по складу боеприпасы ВС РФ детонировали до самого утра.

Когда взошло солнце, ВСУ снова отправили дрон на разгромленную позицию ВС РФ. Там были обнаружены как минимум три ликвидированных оккупанта.

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