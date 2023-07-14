В Минске за «оскорбление» Лукашенко осудили гражданина Польши 5 14.07.2023, 13:59

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54-летний Роберт Томпала уже отбывает наказание.

Согласно «перечню граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности» вступил в «законную силу» приговор суда Центрального района Минска в отношении гражданина Польши Роберта Томпала (Tąpala Robert).

Поляка обвиняли по ч. 1 ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко») и ст. 369 УК Беларуси.

Отметим, что неизвестно, какой срок назначили Томпале. Однако сообщается, что 54-летний поляк уже «отбывает наказание».

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