Видеофакт: Россиянин в панике бегает вокруг своего танка, в котором начинает детонировать боекомплект 8 14.07.2023, 15:10

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Иллюстративное фото

«Файер-шоу» показала ударная группа ВСУ «Асгард» под Бахмутом.

Украинские воины уничтожили вражеский танк в бою у Курдюмовки вблизи Бахмута.

Видеозапись, на которой горящий танкист-оккупант бегает вокруг своего танка, в котором начинает детонировать боекомплект, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Еще один сгорел за Путина. На видео российский танкист наматывает круги, пытаясь потушить на себе огонь, но безуспешно. Пока оккупант суетился и догорал, его танк Т-80, подбитый FPV-дроном с боекомплектом от ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, не менее феерически вспыхнул в результате детонации боекомплекта. Файер-шоу снято ударной группой «Асгард» подразделения аэроразведки "Очи" под Бахмутом в районе Курдюмовки», - отмечает в комментарии Бутусов.

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