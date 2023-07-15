Россияне установили рекорд по покупкам антидепрессантов 15.07.2023, 1:01

Война с Украиной продолжает усиливать психотизацию российского общества.

Продолжающаяся больше года война с Украиной продолжает усиливать психотизацию российского общества. По итогам января-мая 2023 года российские граждане потратили на покупку антидепрессантов 4,32 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику DSM Group.

По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 2%. При этом первые месяцы вторжения в Украину сопровождались всплеском спроса на антидепрессанты — на 87% год к году. Таким образом, в 2023 году российские граждане установили новый рекорд по покупкам антидепрессантов, объемы которых превысили довоенные уровни почти вдвое.

Участники рынка психотропных препаратов подтвердили «Ведомостям» дальнейший рост спроса на антидепрессанты, несмотря на высокую базу прошлого года. По данным «Еаптеки», спрос на эту категорию лекарств увеличился на 30% в период с января по май 2023 года. По словам генерального директора «Ютеки» Кирилла Якобенко, реализация такой продукции «выросла и в штуках, и в обороте».

Рост спроса на антидепрессанты может указывать на то, что люди стали больше страдать, психическими расстройствами, которые лечатся антидепрессантами — это не только депрессия, но и расстройство адаптации, тревожные расстройства, сказал The Moscow Times психиатр Виктор Лебедев.

Он отмечает, что работающие в России коллеги говорят об увеличившейся нагрузке. «Люди приходят чаще, и говорят на приемах о специальной военной операции, о том, как она повлияла на их жизнь», — рассказывает, добавляя, что массовая эмиграция тоже привела к росту числа депрессий и других психических проблем у россиян.

По-настоящему оценить влияние войны на психическое здоровье в целом можно будет лишь по прошествии нескольких лет, однако ожидать позитивных прогнозов не приходится, пессимистичен психиатр Дмитрий Кутовой.

«После Путина» на плечи новой власти ляжет большая ответственность по нормализации ментального состояния общества, а мы, как специалисты, должны быть к этому готовы», — добавляет он.

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