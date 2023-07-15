Суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу 15.07.2023, 3:59

Он арестован.

Соломенский районный суд Киева на заседании 14 июля изменил меру пресечения для экс-наместника мужского монастыря Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя), сообщило «Суспільне».

Митрополита, который был под домашним арестом, отправили под арест с возможностью внесения 33 млн грн залога.

Основанием для изменения меры пресечения стало нарушение одной из обязанностей, которые наложил следственный судья: Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу, заявило обвинение. Сам митрополит утверждает, что якобы не знаком с этим свидетелем.

В суде Лебедь общался с журналистами. На видео, которое опубликовал «Главред», он отказывался назвать Россию агрессором. «Российская Федерация не является агрессором, потому что там живет [моя] сестра. А те, кто делает эту агрессию, – тех осуждаю», – сказал он, отвечая на вопросы СМИ. Кто именно виновен в агрессии, Павел тоже не сказал. «Вы сказали «федерация». Я что, свою сестру назову агрессором?» – добавил он.

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