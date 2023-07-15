Прорыв к Крыму: россияне попадают в капкан на плацдарме Олешки – Армянск 3 15.07.2023, 8:33

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ВСУ одним маневром могут окружить крупную группировку РФ.

ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении и будут расстреливать там россиян, как в тире. На южном направлении командование РФ приготовилось сдать крупный плацдарм и отступать до Крыма. Оккупанты уже «закапываются» в Крыму в ожидании наступления украинских войск.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что россияне не могут воевать в окружении – либо сдаются, либо убегают.

ВСУ будут расстреливать россиян в Бахмуте, как в тире

Свитан отметил, что на Бахмутском направлении россияне будут контратаковать. Клещеевка расположена в низине, к югу от господствующей высоты, которую мы взяли для контроля Бахмута. Эта же высота контролирует и саму Клещеевку.

Эксперт объяснил, что сейчас идет движение по высотам, а затем будет зачистка оттуда низин. Это оптимальный вариант, выбранный украинскими генералами.

«Заняли высоты, а потом начинаем, как в тире, расстреливать в низинах российские войска», – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Это, по его словам, то, что сейчас происходит на юге Бахмута. Подобное также и на севере – в районе Берховки и Курдюмовки, в сторону Горловки.

Наступление ВСУ на Юге

Полковник запаса отметил, что Олешки Херсонской области являются серьезным плацдармом на Юге. Выход на этот город и взятие его под контроль – это полная готовность к форсированию Днепра в районе Херсона и Алешек, а дальше развитие украинского наступления в сторону Азовского побережья.

«Как только мы появимся на левом берегу с тяжелой техникой, россияне уйдут с треугольника Алешки – Армянск», – сказал Свитан.

По его словам, как только ВСУ начнут доставать HIMARS до Армянска, оккупанты сразу начнут бежать, иначе погибнут. Ведь россияне не могут воевать в окружении – они либо сдаются, либо убегают.

Пока же, добавил Свитан, все завязано на движении по Запорожскому направлению, поскольку лучше это делать параллельно. То есть, выполнять одномоментно двумя ударами, чтобы россиянам не хватило резервов для закрытия данных направлений.

Почему враг окапывается в Крыму

Свитан отметил, что россияне прогнозируют по меньшей мере 3 вида нашего движения в Крым. Против этих способов захода ВСУ на полуостров они готовятся. А именно:

первый способ – сухопутный через Армянск;

второй – авиацией путем перебрасывания десанта;

третий – морской с помощью катеров.

Поэтому, по его словам, оккупанты готовят северо-западное и западное побережье Крыма и, конечно, переходы – район Перекопа, Чонгара и Арабатской стрелки. Пока что для врага приоритетным является Перекоп и западное побережье полуострова.

Поэтому, добавил полковник запаса ВСУ, россияне сейчас закапываются, то есть ждут, в частности, нашего морского десанта в Крыму.

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