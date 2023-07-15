Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса1
- 15.07.2023, 9:17
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Нападающий сборной Португалии стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду возглавил список спортсменов-богачей.
Роналду вернулся на вершину рейтинга впервые с 2017 года и сразу же попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого высокого годового дохода среди спортсменов за всю историю.
Футболист заработал 136 млн долларов. Предыдущий рекорд был у Лионеля Месси — 130 млн.
Примечательно, что зарплата Роналду составит всего 46 млн, все остальное португальцу принесли различные бонусы и рекламные контракты.