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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

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  • 15.07.2023, 9:17
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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий сборной Португалии стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду возглавил список спортсменов-богачей.

Роналду вернулся на вершину рейтинга впервые с 2017 года и сразу же попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого высокого годового дохода среди спортсменов за всю историю.

Футболист заработал 136 млн долларов. Предыдущий рекорд был у Лионеля Месси — 130 млн.

Примечательно, что зарплата Роналду составит всего 46 млн, все остальное португальцу принесли различные бонусы и рекламные контракты.

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