Стратегия «трезубца»: украинская армия окружает войска РФ под Бахмутом 1 15.07.2023, 9:33

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ВСУ начали движение по трем направлениям одновременно.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан, отметил, что под Бахмутом пошел необратимый процесс, потому что выход ВСУ на господствующие высоты дает возможность контролировать Бахмут, входы и выходы в город.

Об этом он рассказал в эфире «Эспресо».

«Россияне понимают, что после нашего выхода на господствующие высоты мы начали контролировать вход и выход в Бахмут, в том числе и в Клещеевку. Господствующая высота, которую мы взяли, на север контролирует Бахмут, а на юг - Клещеевку. То есть мы взяли под контроль два населенных пункта. Контроль на военном сленге это не то, что мы стоим в городе на каждом перекрестке, а то, что мы можем артиллерией уничтожать любую цель на расстоянии 25-30 км. Соответственно, по такому радиусу мы контролируем входы и выходы в город, также и сам Бахмут. Противник отдает себе отчет, что именно в таком режиме мы начинаем его там кошмарить, поэтому пытается нас выбить из этих высот», - рассказал полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан заметил, что уже пошел необратимый процесс, потому что выход ВСУ на высоты усложняет противнику подход к ним.

«Я бы сказал, что сейчас действительно украинский акцент в районе Бахмута. Мы начинаем двигаться в три стороны одновременно: от Бахмута на север в район Берховки и дальше, на юге – в сторону Горловки до Курдюмовки, также удерживаем высоту в Клещеевке с прицелом движения на восток в сторону Попасной. Такой интересный трезубец вышел, удерживающий наши войска на высотах, соответственно, дает возможность контролировать Бахмут. Будем уничтожать военные объекты врага по мере их поступления в город. Россиянам сложно двигаться под контролем нашей артиллерии», - объяснил Свитан .

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