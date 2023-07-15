Стали известны подробности суицида в корпусе Бобруйской колонии «Титаник» 15.07.2023, 9:45

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Правозащитники назвали причину.

Правозащитники из Mayday team узнали подробности гибели заключенного в колонии №2 в Бобруйске, о которой сообщалось несколько дней назад. Он выбросился из окна четвертого этажа корпуса колонии «Титаник».

Погибшего звали Дмитрий Орлов. Он был осужден по части 4 статьи 328 УК («незаконный оборот наркотических средств») на 13 лет лишения свободы. К осужденным по четвертой части настоящей статьи не применяется амнистия, условно-досрочное освобождение, замена наказания на более мягкое.

Дмитрий рос сиротой. Был женат, имел троих детей. Еще в СИЗО он решил развестись с женой, чтобы не отбирать у семьи деньги на передачи в колонию.

«Мужчина сам был сиротой и понимал, что денег будет катастрофически не хватать», — пишет Mayday team.

Причиной суицида правозащитники называют чрезмерную жестокость администрации колонии к осужденным по части 4 статьи 328 УК.

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