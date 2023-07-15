СМИ: Кадырова могли отравить по «схеме Литвиненко» 15.07.2023, 12:11

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Российская активистка сослалась на информацию спецслужб.

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. В настоящее время он проходит процедуру диализа, утверждает российская оппозиционная активистка Ольга Курносова со ссылкой на источники в спецслужбах, передает УНИАН.

По ее словам, об отравлении Кадырова уже ходят слухи в кабинетах спецслужб, но они, отметила Курносова, пока не подтвержденные.

«Внутри спецслужб ходят слухи, что его отравили. Не знаю, так ли это, но слухи такие есть. Выжит ли он - вопрос», - сказала она.

Курносова предположила, что чеченского главу могли отравить «по схеме Литвиненко» - радиоактивным веществом. Кто это сделал - активистка утверждать не осмеливается.

«(Ходят слухи - ред.), что его отравили радиоактивными веществами. То есть, старая схема Литвиненко жива и работает. Поэтому все возможно. В сегодняшней России возможно все. Путин или не Путин - кто угодно», - высказалась Курносова.

Кадыров болен - что стоит знать

С начала месяца начали ходить слухи о болезни Кадырова. По словам главы правительства Чеченской республики Ичкерия (в изгнании) Ахмеда Закаева, Кадыров действительно серьезно болен, а его «правая рука» Адам Делимханов пострадал во время обстрела.

По данным BILD, у чеченского главы проблемы с почками. В последнее время он появляется на публике с опухшим лицом и телом в общем, ему даже трудно открыть глаза.

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