Ученые: Свиньи приходят на помощь своим сородичам 15.07.2023, 16:56

Однако у исследователей есть вопросы к альтруизму этих животных.

Несмотря на свой внешний вид, свиньи — необычайно умные животные: они прекрасно обучаются, запоминают свои клички и реагируют на команды человека, хорошо ориентируются в лабиринтах, могут использовать зеркальные отражения, чтобы найти скрытую от них миску с едой, и даже играют в футбол (точнее, свинбол) и видеоигры. Теперь же группа исследователей из Германии и Австрии обнаружила у этих хрюкающих созданий то, что легко можно назвать сочувствием: обнаружив запертую в клетке соплеменницу, другие свиньи приходят ей на помощь, пишет Naked science.

Эксперимент провели на 75 свиньях, разделенных на восемь групп, каждая из которых располагалась в своем загоне. К загону примыкали два меньших отсека, отделенных дверцами, открыть их можно было только из основного загона. Чтобы свиньи могли видеть, кто находится внутри отсека, рядом с дверцей размещалось окошко.

Когда свиньи научились открывать дверцы отсеков, в одном из них запирали одну из их товарок, оставляя второй отсек пустым. После этого оставшиеся в основном загоне свиньи в 85 процентах случаев освобождали пленницу в течение 20 минут, чаще всего приходя на помощь меньше чем через три минуты. Второй отсек они, кстати, тоже открывали, но реже (в 69 процентах случаев) и медленнее (в среднем почти через четыре минуты).

Не удивительно, что чаще и быстрее из плена выпускали тех животных, что активно сообщали о своем бедственном положении, например визгом, такие пленники оказывались на свободе в 2,4 раза чаще, чем их тихие соплеменники. Однако ученые предостерегают от слишком смелых интерпретаций результатов эксперимента: поскольку открыть дверцу было сравнительно просто, возможно, свиньи выпускали пленников просто потому, что, как маленькие дети, любят толкать и дергать все предметы в зоне доступности, и открытие дверцы само по себе доставляло им удовольствие.

Чтобы уточнить результаты исследования, доступного на сервере препринтов BioRxiv, нужно провести новые опыты, в которых освобождение соплеменников будет представлять для оставшихся в загоне животных определенную сложность или будет связано с неприятными ощущениями. Если и в этом случае свиньи будут стремиться выпустить сородича, то мы сможем действительно признать их поведение альтруистичным.

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