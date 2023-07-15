Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на следующей неделе 15.07.2023, 20:50

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Будет тепло и дождливо.

В начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта с Балтийского моря, в середине недели придут прохладные воздушные массы. Какая погода будет на следующей неделе, рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы Влажность – до 90%. Ветер южный, с переходом на северо-западный, умеренный. Ночью +13°C - +17°C, днем в понедельник воздух прогреется до +27°C - +30°C, во вторник она понизится до +22°C - +26°C.

В середине недели за ситуацию в атмосфере станет отвечать область высокого атмосферного давления и прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Влажность – до 50%. Ночью в среду +9°C - +14°C, днем столбики термометров на отметках от +19°C по Могилевской области до +26°C по Брестской.

В начале второй половины недели скажется влияние влажных атмосферных фронтов с Западной Европы. Временами пройдут дожди различной интенсивности, местами грозы. Ночью и утром – слабый туман, видимость – до километра. Влажность – до 90%. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью +9°C - +14°C. Днем в четверг от +15°C по западу до +24°C по востоку, в пятницу +13°C…+19°C.

Предварительно, в следующие выходные дни на погоду продолжат оказывать очередные атмосферные фронты и влажные воздушные массы, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность – до 80%. Под утро слабые туманы, видимость – до километра. Ветер западный, умеренный. Ночью +10°C…+15°C. Днем в субботу +18°C…+21°C, в воскресенье от +14°C по востоку до +20°C по западу.

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