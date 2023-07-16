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Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев

  • 16.07.2023, 4:57
Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев

Решение будет действовать до особого распоряжения.

Министерство внутренних дел Турции приостановило выдачу ВНЖ для иностранцев в Стамбуле, пишет издание Duvar. Решение будет действовать до особого распоряжения.

Исключения предусмотрены для людей, приехавших в город с целью лечения, получения образования, торговли, а также в случае наличия угрозы их жизни, пишет «Радио Свобода».

По данным на 2022 год, в Турции проживает 5,4 миллионов иностранцев, из которых 1,2 миллиона живут в Стамбуле, что составляет 8% населения города - более 535 тысяч человек числа являются сирийскими беженцами.

В октябре 2022 года МВД закрыло 10 районов Стамбула для иностранцев, желающих получить вид на жительство, а теперь запрет распространили на все 39 районов.

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