ВСУ с помощью HIMARS разгромили базу российских морпехов в Олешках 16.07.2023, 8:35

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Оккупанты устроили штаб в местном яхт-клубе.

Бойцы Вооруженных сил Украины передали «привет» оккупантам в Олешках Херсонской области. Украинские защитники ударили по оккупантам из HIMARS.

Соответствующая информация появилась в Telegram. В сети показали видео взрыва в Олешках, передает stopcor.org.

На кадрах показано, как двое мужчин передвигаются по оккупированному городу и попадают под обстрел.

Видео, на котором можно увидеть момент «прилета» во временно подконтрольных России Олешках, заснятое на видеорегистратор или телефон неизвестными лицами в припаркованном рядом со зданием авто, появилось вечером 15 июля в херсонских пабликах.

Местные OSINT-еры из канала «Херсон: Война без фейков» геолоцировали точку удара.

Речь идет о участке с координатами 46.6299805, 32.7129316. Это территория Олешковского ях-клуба, расположенного на набережной реки Конка.

В начале июля этого года в этой местности были зафиксированы движения 61-й бригады морской пехоты россиян со спуском на воду.

Яхт-клуб находится примерно в 1 км от моста через реку Конка, предположительно находящийся под огневым контролем ВСУ – на днях появились спутниковые снимки этой территории, демонстрирующие сожженную российскую технику и воронки. Около 3,5-4 км отделяет этот участок от «серой зоны» на левом берегу у разрушенного Антоновского моста.

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