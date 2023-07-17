С конвейера сошел первый серийный Tesla Cybertruck 12 17.07.2023, 10:25

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Изначально на конвейер встанут три модификации.

Спустя четыре года с момента презентации электрический пикап Tesla Cybertruck наконец-то отправился на конвейер. Первый серийный экземпляр модели собрали на Gigafactory в Техасе, пишет «Автоцентр».

Глава компании Илон Маск обещал запустить в производство футуристическую новинку еще два года назад, но в силу разных причин сроки сдвигались. И вот, 15 июля на странице Tesla в Twitter появилось сообщение: «Первый Cybertruck, построенный в Giga Texas!». Оно сопровождалось снимком электрокара в окружении команды, работающей над его со созданием.

Безусловно это очень важный момент для Tesla. Cybertruck стал пятой серийной легковой моделью марки, присоединившись к Model S, 3, X, Y. В этом году компания планирует выпустить 2000 электропикапов. В последствии объемы производства нарастят до 500 000 Cybertruck в год.

Изначально на конвейер встанут три модификации:

одномоторная с запасом хода 400 км – 39 000 долларов;

двухмоторная с запасом хода 480 км – 49 000 долларов;

трехмоторная с запасом хода 800 км – 69 000 долларов.

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