Взрывы на Крымском мосту: что известно на этот момент 4 17.07.2023, 14:24

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Удар могли нанести беспилотники.

Сегодня рано утром на Крымском мосту прогремели взрывы. Произошло обрушение одного пролета, еще один сошел с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание.

Ряд украинских СМИ пишут, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация Службы безопасности Украины и Военно-морского флота страны.

В СБУ официально прокомментировали атаку на Крымский мост. Там заявили, что ведомство «с интересом наблюдает», как «один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки». Такое заявление сделал представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Би-би-си со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что ночная атака на Крымский мост была операцией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины: по словам источника, при ее проведении использовали надводные дроны.

Кроме того, по поводу атаки на Крымский мост высказался советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Какие-либо незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения», — написал он в твиттере.

После взрыва российские власти закрыли движение через Керченский пролив. Тем, кто едет в Крым или из Крыма, рекомендуют добираться по оккупированным территориям «материковой» Украины.

Полковник ВСУ Роман Свитан считает, что украинские войска в самом деле стоят за взрывами на Крымском мосту. По словам военного эксперта, взрыв произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. В этой связи он не исключил, взрыв не был связан с воздушной атакой. По его предположению, Крымский мост могли атаковать надводными беспилотниками.

«Скорее всего, это снова совместная работа СБУ и ВМС. В таком тандеме они уже провели несколько атак надводными беспилотниками по Севастопольской бухте. У нас есть такие глиссеры-беспилотники, один из них может нести 100-200 кг взрывчатки. Скорее всего их было два, их запускают парами», — добавил Свитан.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org заявил, что российской военной логистике нанесен болезненный удар.

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