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Лукашенко подписал закон, позволяющий судить его даже мертвого

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  • 17.07.2023, 19:03
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Лукашенко подписал закон, позволяющий судить его даже мертвого

Речь идет о десяти статьях Уголовного кодекса.

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса», сообщает его пресс-служба. Теперь в Беларуси можно будет заводить уголовные дела против мертвых и выносить им приговоры.

Закон предусматривает недопустимость отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения производства в отношении умерших, если они совершили не имеющие срока давности преступления против мира и безопасности человечества.

Среди них — геноцид, экоцид, международный терроризм, подготовка либо ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения и другие военные преступления. Всего речь идет о десяти статьях Уголовного кодекса.

Отмечается, что представителями мертвых обвиняемых по таким делам смогут выступать их близкие родственники, но если они откажутся от участия, это не будет препятствием для проведения расследования и суда. При этом у обвиняемых обязательно будет адвокат. В случае доказанности вины суд вынесет приговор, но не будет назначать наказание.

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