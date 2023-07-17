На белорусско-российской границе наблюдаются большие очереди на въезд в Беларусь 6 17.07.2023, 21:00

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Видео.

В понедельник, 17 июля, на границе Беларуси и России весь день наблюдаются заметные очереди, в основном на въезд в Беларусь. Видео с одного из пограничных пунктов, которое очевидцы разместили в соцсетях, опубликовал телеграм-канал «Виртуальный Брест».

«С России на Беларусь вот такая вот очередь, километров, может, до десяти, чтобы въехать к нам в Беларусь. Не знаю, что там досматривают, как досматривают, но очередь сумасшедшая и не движется», — говорит женщина. Видео было снято ранним утром. О каком погранпереходе идет речь, не уточняется.

«Зеркало» проверило пробки на погранпереходах по Яндекс.Картам. В районе 17.00 они имелись на всех въездах в Беларусь. По состоянию на 20.30 ситуация была следующей:

трасса Р-46, направление Полоцк — Псков — пробка около 500 метров перед российским пунктом пропуска в деревне Долосцы, больше загружен въезд в Беларусь. Еще одна подобная пробка — уже у белорусского пункта в Юховичах;

трасса М-8, направление на Невель — в Езерище затор на въезд в Беларусь сначала на пункте пропуска «Лобок» длиной 400 метров, затем в самом поселке пробка длиной более 2 км;

трасса Р-21, направление Витебск — Смоленск — особой очереди у КПП «Кругловка» нет;

трасса М-1 на Москву — карты показывают пробку длиной около 5 км в обе стороны, вблизи пунктов пропуска заторы очень интенсивные, отрезок около 1 км темно-красного цвета;

трасса Р-73, направление Мстиславль-Хиславичи — небольшое увеличение интенсивности движения на километровом участке около пропускного пункта в Октябрьском на въезд в Беларусь;

трасса Р-43, направление Кричев — Рославль — «красная» пробка длиной больше 2 км на въезд в Беларусь;

трасса М-10, направление Гомель — Новозыбков — примерно пятисотметровый «красный» затор на въезд в Беларусь, на выезд также есть очередь.

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