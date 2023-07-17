СМИ: На Крымском мосту может быть повреждена одна из опор 3 17.07.2023, 21:10

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Мост атаковали такими же дронами, которые применялись по Севастополю.

Как утверждает источник «Медузы» близкий к Главному управлению разведки Минобороны Украины, при атаке на мост использовались «такие же дроны, как и те, что применялись по Севастополю месяца с три назад». Причем повреждения могут быть куда серьезнее, чем заявляется официально.

Источник «Медузы» отметил, что у российских военных в регионе нет специального оборудования, чтобы обнаруживать дроны на значительном расстоянии до цели, поэтому россияне увидели беспилотники только в непосредственной близости от моста, когда сделать с ними что-то было уже невозможно.

Также источник «Медузы» утверждает, что у моста была повреждена одна из опор. И если в случае повреждения пролета «можно новый положить», то повреждение опоры — ситуация куда более серьезная.

Власти РФ повреждение опоры моста пока отрицают: в Минтрансе России заявляли лишь об «имеющемся повреждении дорожного полотна», отдельно отметив, что сведения о повреждениях, которые ранее появились в СМИ, не подтвердились.

Кроме того, источник «Медузы» подтверждает, что взрыв на Крымском мосту 17 июля был совместной операцией Службы безопасности Украины и ВМС Украины. Ранее об этом же сообщали издания «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в СБУ.

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