В Минске введут единый проездной 2 17.07.2023, 22:44

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Сколько он будет стоить.

Минские транспортники уже готовы ввести единый проездной. Они уже рассчитали, сколько он может стоить, — порядка 51 рубля. Об этом журналисту «Зеркала» как физлицу сообщили в «Минсктрансе».

Речь о едином проездном на все виды общественного транспорта, в том числе метро. Как пояснили в «Минсктрансе», специалисты уже рассчитали, что стоимость такого документа должна быть выгоднее, чем сейчас покупать проездной на четыре вида транспорта — автобус, трамвай, троллейбус и метро (бонусом — экспресс-автобус). Такой проездной сейчас стоит 69,86 рубля. Цена же единого проездного может быть на уровне 51 рубля.

Минские транспортники говорят, что готовы вводить единый проездной, но ждут окончательно одобрение от городских властей.

В феврале этого года в Мингорисполкоме заявляли, что единый проездной на все виды общественного транспорта может появиться уже во втором полугодии 2023 года. «В итоге пассажиры будут чувствовать себя свободными в выборе конкретного вида транспорта и маршрута следования, а также сэкономят на покупке нескольких видов проездных», — первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Напомним, с 6 июля повысили тарифы на пассажирских поездах, в том числе на городских линиях. Вслед за этим выросла стоимость и совмещенных проездных на общественный транспорт — бесконтактных смарт-карт. Кроме автобуса, троллейбуса, трамвая и метро ими можно воспользоваться в поездах городских линий.

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