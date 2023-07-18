Редкий первый iPhone продали на аукционе за рекордную сумму 18.07.2023, 10:03

1,194

Фото:LCG Auctions

За смартфон заплатили $158 644.

Некоторая старая продукция Apple пользуется не меньшей популярностью, чем новая. Это доказывает покупка первого iPhone на аукционе за рекордную сумму, пишет New Voice.

Как сообщило издание Digital Trends со ссылкой на организаторов мероприятия, запечатанный смартфон приобрели за $158 644. Это на $95 тысяч больше по сравнению с предыдущей рекордной суммой, которая была зафиксирована в феврале. Высокая стоимость обусловлена редкостью модели.

У нее был объем внутренней памяти 4 Гбайт. Такие версии первого iPhone продавались лишь в течение двух месяцев. Затем Apple выпустила вариант с внутренним хранилищем размером 8 Гбайт. Решение удвоить объем памяти было связано с низкой стартовой популярностью смартфона среди пользователей.

«Мы предлагаем чрезвычайно редкую, запечатанную на заводе модель первого выпуска с объемом памяти 4 Гб, находящуюся в исключительном состоянии. Практически безупречная поверхность и края, заводская пломба чистая, с правильными деталями швов и герметичностью. Наклейки на реверсе под пломбой сохранились в первозданном виде. Отличный цвет и блеск. Совершенно новая, ни разу не активированная», — было сказано на сайте аукциона.

Личность покупателя первого iPhone за более чем $150 тысяч не раскрывалась. Напомним, ранее NV писал, что сотрудникам Ростеха запретили пользоваться iPhone в служебных целях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».