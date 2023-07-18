БМП M2 Bradley сжег два российских танка в одном бою 11 18.07.2023, 10:57

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Воины 47 ОМБР «отминусовали» два Т-72 врага.

Экипаж украинского БМП M2 Bradley в одном бою уничтожил два российских танка. О том, как это произошло, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Воины 47 ОМБР с позывными «Примара», «Кач» и «Бублик» на своем Bradley работали на Запорожском направлении.

По словам Маляр, военные уже знают, что западная техника – магнит для врага, и как только на переднем рубеже появляется Bradley, россияне применяют все, что есть, – от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

«На этот раз боевую машину сначала обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский Bradley. Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены», – рассказала замминистра обороны.

Она добавила, что БМП M2 Bradley оснащен тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided), которой воспользовался экипаж.

На фото на том же Bradley сидят: слева наводчик «Примара», по центру командир боевой машины «Кач».

Механик-водитель «Бублик» на ту съемку не успел, потому что был на задании. Его сфотографировали отдельно.

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