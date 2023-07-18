Опубликованы спутниковые снимки разрушений Крымского моста 3 18.07.2023, 11:36

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Что показали кадры из космоса?

Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки поврежденного Крымского моста.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Как подчеркивает издание, на снимках видно, что в этот раз пострадала северная часть моста России.

Во время предварительного взрыва была повреждена часть, расположенная ближе к оккупированному Крыму.

Как писал сайт Charter97.org, 17 июля рано утром на Крымском мосту прогремели взрывы. Очевидцы сообщали, что над мостом поднимался дым и был слышен сильный хлопок.

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