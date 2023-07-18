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Опубликованы спутниковые снимки разрушений Крымского моста 

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  • 18.07.2023, 11:36
  • 6,256
Опубликованы спутниковые снимки разрушений Крымского моста 

Что показали кадры из космоса?

Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки поврежденного Крымского моста.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Как подчеркивает издание, на снимках видно, что в этот раз пострадала северная часть моста России.

Во время предварительного взрыва была повреждена часть, расположенная ближе к оккупированному Крыму. 

Как писал сайт Charter97.org, 17 июля рано утром на Крымском мосту прогремели взрывы. Очевидцы сообщали, что над мостом поднимался дым и был слышен сильный хлопок.

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