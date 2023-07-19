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Момент взрыва на крупнейшей военной базе РФ в Крыму попал на видео

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  • 19.07.2023, 10:24
  • 5,292
Момент взрыва на крупнейшей военной базе РФ в Крыму попал на видео

Над складом боеприпасов поднялся огромный огненный гриб.

Как сообщал сайт Charter97.org, в восточной части оккупированного Крыма, в глубоком тылу российской армии, была взорвана одна из крупнейших российских военных баз с боеприпасами. Мощные взрывы прогремели в Кировском районе, недалеко от Старого Крыма.

Позже в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент мощного взрыва на российском складе боеприпасов в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден большой огненный гриб, поднимающийся вверх.

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