Момент взрыва на крупнейшей военной базе РФ в Крыму попал на видео

Момент взрыва на крупнейшей военной базе РФ в Крыму попал на видео3
- 19.07.2023, 10:24
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Над складом боеприпасов поднялся огромный огненный гриб.
Как сообщал сайт Charter97.org, в восточной части оккупированного Крыма, в глубоком тылу российской армии, была взорвана одна из крупнейших российских военных баз с боеприпасами. Мощные взрывы прогремели в Кировском районе, недалеко от Старого Крыма.
Позже в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент мощного взрыва на российском складе боеприпасов в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден большой огненный гриб, поднимающийся вверх.