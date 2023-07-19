Волшебный коктейль: ученые нашли способ вернуть молодость за четыре дня 19.07.2023, 10:54

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Напиток изобрели в Гарварде.

Группа ученых во главе со знаменитым исследователем антивозрастных процессов из Гарвардской медицинской школы Дэвидом Синклером утверждает, что обратить вспять старение можно за считанные дни.

«Мы идентифицировали шесть химических коктейлей, которые менее чем за неделю и без ущерба для клеточной идентичности восстанавливают юношеский профиль транскриптов всего генома и обращают транскриптомный возраст», — пишут Синклер и команда.

Как отмечают авторы исследования, их открытие говорит о том, что вернуть молодость можно не только с помощью генетических, но и химических инструментов.

Исследователи пока не подтвердили свои выводы на людях, только на клеточной культуре.

По этой причине, а также потому, что заявление звучит очень смело, остальные ученые отнеслись cдержанно к этой новости.

Биогеронтолог Мэтт Каберляйн, который возглавляет лабораторию в Медицинском центре Вашингтонского университета, призывает относиться сдержанно к результатам гарвардских коллег до тех пор, пока их результаты не будут проверены.

Но тем не менее, повод для сдержанного оптимизма все же есть. Дэвид Синклер уже добился впечатляющих результатов в деле прекращения клеточного старения. Правда, ранее он использовал генетические инструменты.

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