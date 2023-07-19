Легендарное авто Джеймса Бонда ушло с молотка за $2,5 миллиона 1 19.07.2023, 11:57

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Агент 007 на этом авто устроил гонку с новым суперкаром Ferrari.

В Великобритании на аукционе Bonhams продали Aston Martin DB5 1965 года. За знаменитое спорткупе отдали 1,96 миллиона фунтов стерлингов ($2,55 млн). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Aston Martin DB5 сейчас очень ценится коллекционерами и стоит не менее полумиллиона долларов, но это купе особенное. Дело в том, что с молотка ушло настоящее авто Джеймса Бонда.

Именно этот Aston Martin DB5 снимался в фильме «Золотой глаз» 1992 года и засветился в начале кинокартины. На нем агент 007 в исполнении Пирса Броснана соревнуется с главной негодяйкой на новейшем, на то время, суперкаре Ferrari F355 GTS. Гонка проходит на горных серпантинах в окрестностях Монако.

Кроме того, Aston Martin DB5 также появлялся в фильмах «Завтра не умрет никогда» и «Спектр». Авто также принимало участие в многочисленных автошоу и на нем ездил известный британский гонщик сэр Стирлинг Мосс. В последние годы Aston Martin был частью экспозиции автомобилей из известных кинофильмов.

В комплекте с авто покупателю вручили бутылку любимого шампанского Джеймса Бонда Bollinger с бокалами, как в фильме «Золотой глаз», а также постеры кинокартины.

Спортивный Aston Martin DB5 выпускали с 1963 по 1965 годы и всего собрали 1059 авто. Он оснащен 4,0-литровой 282-сильной шестеркой и способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 230 км/ч.

Джеймс Бонд впервые сел за руль Aston Martin DB5 в фильме «Голдфингер» 1964 года – тогда роль агента 007 исполнил Шон Коннери. Всего DB5 появлялся в десятке фильмов о Джеймсе Бонде.

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