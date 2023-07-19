Песков: Путин будет принимать участие в саммите БРИКС по видеосвязи 11 19.07.2023, 17:35

3,612

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ

ФОТО: GETTY IMAGES

Пресс-секретарь Кремля подтвердил, что его шеф испугался ареста.

Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял решение решение участвовать в саммите в формате видеоконференцсвязи», — сказал Песков «Интерфаксу».

«Это будет полноценное участие», — заверил он, добавив, что в Йоханесбург вместо президента направится глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее об отказе Путина от поездки в ЮАР, где ему грозил арест по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, сообщил офис президента республики Сирила Рамафосы. Как заверили в пресс-службе Рамафосы, решение было согласовано с российской стороной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».