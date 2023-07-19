Песков: Путин будет принимать участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Песков: Путин будет принимать участие в саммите БРИКС по видеосвязи11
- 19.07.2023, 17:35
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Пресс-секретарь Кремля подтвердил, что его шеф испугался ареста.
Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Президент Путин принял решение решение участвовать в саммите в формате видеоконференцсвязи», — сказал Песков «Интерфаксу».
«Это будет полноценное участие», — заверил он, добавив, что в Йоханесбург вместо президента направится глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее об отказе Путина от поездки в ЮАР, где ему грозил арест по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, сообщил офис президента республики Сирила Рамафосы. Как заверили в пресс-службе Рамафосы, решение было согласовано с российской стороной.