закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Дни Шойгу и Герасимова сочтены

  • 2.07.2023, 8:24
  • 8,454
Политолог: Дни Шойгу и Герасимова сочтены

Назван неожиданный кандидат на должность главы Минобороны РФ.

Мятеж ЧВК Вагнера был игрой одной из кремлевских «башен» против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Обратите внимание на тот факт, что Пригожин, впрочем как и Гиркин-Стрелков, который оппонирует Пригожину, никогда не критикуют ФСБ. Хотя ФСБ является активным и непосредственным проводником политики Кремля, и именно благодаря ФСБ началась война против Украины. Но, тем не менее, все осталось за кадром», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в последнее время Шойгу «пропал с радаров».

«Понятно, что дни Шойгу и Герасимова в Минобороны и Генштабе сочтены. Кто придет на смену Шойгу (говорят о Дюмине, но у меня есть на этот счет большие сомнения) — неизвестно. Но то, что внутриэлитный баланс изменится — это совершенно точно», — не исключил он.

В то же время Золотарев говорит, что для Украины вариант того, что в минобороны РФ могут прийти какие-то более эффективные руководители, чем связка Шойгу-Герасимов — не сулит ничего хорошего.

«Другое дело, что по итогам всего этого Россия может получить деморализацию вооруженных сил, поскольку будут перетряхивать и командный состав. Ведь все прекрасно видели, что армия оказалось не способной противостоять «вагнеровцам» — многие просто переходили на их сторону, хоть и не частями. А любые оргвыводы — это смена кадрового, руководящего состава, что не лучшим образом сказывается на боевых кондициях. Вот это те моменты, которые могут непосредственно отразиться на Украине. И самое главное, что в Кремле, возможно, усилятся те, кто выступает за заморозку войны, поскольку увидели то, что внутренние противоречия в России могут оказаться намного серьезнее, чем представляли раньше», — резюмировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников