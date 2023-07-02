Политолог: Дни Шойгу и Герасимова сочтены 2.07.2023, 8:24

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Назван неожиданный кандидат на должность главы Минобороны РФ.

Мятеж ЧВК Вагнера был игрой одной из кремлевских «башен» против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявил политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Обратите внимание на тот факт, что Пригожин, впрочем как и Гиркин-Стрелков, который оппонирует Пригожину, никогда не критикуют ФСБ. Хотя ФСБ является активным и непосредственным проводником политики Кремля, и именно благодаря ФСБ началась война против Украины. Но, тем не менее, все осталось за кадром», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в последнее время Шойгу «пропал с радаров».

«Понятно, что дни Шойгу и Герасимова в Минобороны и Генштабе сочтены. Кто придет на смену Шойгу (говорят о Дюмине, но у меня есть на этот счет большие сомнения) — неизвестно. Но то, что внутриэлитный баланс изменится — это совершенно точно», — не исключил он.

В то же время Золотарев говорит, что для Украины вариант того, что в минобороны РФ могут прийти какие-то более эффективные руководители, чем связка Шойгу-Герасимов — не сулит ничего хорошего.

«Другое дело, что по итогам всего этого Россия может получить деморализацию вооруженных сил, поскольку будут перетряхивать и командный состав. Ведь все прекрасно видели, что армия оказалось не способной противостоять «вагнеровцам» — многие просто переходили на их сторону, хоть и не частями. А любые оргвыводы — это смена кадрового, руководящего состава, что не лучшим образом сказывается на боевых кондициях. Вот это те моменты, которые могут непосредственно отразиться на Украине. И самое главное, что в Кремле, возможно, усилятся те, кто выступает за заморозку войны, поскольку увидели то, что внутренние противоречия в России могут оказаться намного серьезнее, чем представляли раньше», — резюмировал он.

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